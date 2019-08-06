عائشة بن أحمد: سعيدة بفيلم "الفلوس" وأنتظر طرحه فى دور العرض

عبرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد عن سعادتها بعرض البرمو الدعائى لفيلم "الفلوس"، والذى تشارك فى بطولته مع النجم تامر حسنى والفنانة زينة.

وقالت عائشة: "الفيلم تجربة مختلفة سعيدة بخوضها"، وتابعت أنها تنتظر طرحه فى دور العرض ومتحمسة لمتابعة ردود الفعل.

وكانت عائشة نشرت عبر حسابها على إنستجرام صورة تجمعها بالفنان تامر حسنى من من كواليس تصوير مشاهدهما معاً، كما نشرت البرومو الدعائى للفيلم وعلقت عليه: "قريبا".

الفيلم من بطولة الفنان تامر حسنى وعائشة بن أحمد وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام.. ومن تأليف محمد عبد المعطى ومن إخراج سعيد الماروق .

Advertisements

قد يهمك أيضاً :