منة شلبي تروج لـ خيال مآتة بهذه الطريقة

القاهرة - لايف ستايل
روجت الفنانة منة شلبي لفيلمها الجديد "خيال مآتة" المقرر عرضه بعيد الأضحى المبارك، وذلك على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
ونشرت منة شلبي البوستر الدعائي لفيلم خيال مآتة، والذي يظهر فيه الفنان أحمد حلمي بشخصيتين وخالد الصاوي وحسن حسني وبيومي فؤاد.
وعلقت منة شلبي على البوستر قائلة "#خيال_مآتة فيلم العيد الكبير الخميس 8_8 بجميع دور العرض".
ولقى البوستر الدعائي لفيلم خيال مآتة، إعجابًا من متابعي منة شلبي عبر إنستجرام.
ويشارك في فيلم خيال مآتة كل من منة شلبي وأحمد حلمي وحسن حسني وبيومي فؤاد وخالد الصاوي، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.
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