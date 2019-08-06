القاهرة - لايف ستايل أعلنت الفنانة التونسية هند صبري بداية عرض فيلم الفيل الأزرق 2 في تونس. وغردت هند صبري عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏‎#الفيل_الأزرق2 في ‎#تونس الأسبوع الجاي ????????????????". تغريدة هند صبري لقيت ردودًا واسعة من متابعيها عبر "تويتر" وجاءت أبرز التعليقات "‏‎واخيرااااااا يافرحتي انا واختي ????" و "‏‎هايل يا استاذه هند دورك عبقري ف الفيلم ، انتي اصلا احسن فنانه عربيه ⁦♥️⁩⁦♥️⁩". وشارك في بطولة فيلم الفيل الأزرق 2 الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وهند صبري ونيللي كريم وشيرين رضا واياد نصار من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد. Advertisements وكان الفيل الأزرق 2 حقق نجاحات واسعة في بداية عرضه بدور السينما ومن المقرر ان ينافس ايضا في عيد الأضحى المبارك. قد يهمك أيضاً : هند صبري تنعى فاروق الفيشاوي "وداعا النجم المهذب" هند صبري ودينا يشاركون في جنازة والدة يسرا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تعلن موعد عرض فيلم الفيل الأزرق 2 في تونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.