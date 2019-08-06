ريهانا تهاجم سياسة ترمب لجهة الأسلحة والمهاجرين

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""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت النجمة الأميركية ريهانا الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعنف عقب الهجومين المسلحين في ولايتي تكساس وأوهايو . حيث أدانت في تدوينتها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" سياسة حكومته لجهة التعامل مع قوانين حيازة الأسلحة بالرغم من ارتفاع جرائمها، في الوقت الذي تُتخذ فيه كافة الإجراءات المتشددة ضد المهاجرين.

وجاء موقف النجمة الشابة في تعليقها على تغريدة لـ"ترمب" التي تحدث فيها عن الهجوم المسلح الذي تعرّضت له مدينة مدينة إل باسو، واصفا ذلك بالفعل الجبان، وكتب: "إن إطلاق النار اليوم في إل باسو في ولاية تكساس ليس فقط مأساويا، إنه عمل جبان، وأنا أقف إلى جانب كل شخص في هذا البلد لإدانة عمل اليوم البغيض".

وكتبت ريهانا تعليقاً على صورة التغريدة: "دونالد ، أنت مخطئ! فبلدك تُعرّض لهجومين إرهابيين متتاليين. فالإرهابيون كانوا قادرين بُعيد الجريمة الأولى على شراء بندقية هجومية (AK-47) قانونيًا في فيجاس ثم قادوا السيارة لساعات إلى مهرجان الطعام في كالي ليقتلوا 6 أشخاص آخرين بينهم طفل رضيع صغير!"

وسألته: "هل يمكنك أن تتخيّل عالماً حيث يمكنك الحصول على AK-47 بسهولة من تأشيرة!"

وأضافت: "تخيّلوا عالما حيث يبنون جداراً لإبقاء الإرهابيين في أميركا !!! صلاتي وأحر التعازي للعائلات والأحباء لجميع الضحايا والمجتمعات المتأثرة والمصابين بصدمة، من تكساس وكاليفورنيا وأوهايو! أشعر بالأسى لهذه الخسارة! لا أحد يستحق أن يموت هكذا..!