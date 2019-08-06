ميشال فاضل يُشعِل الأجواء في "إهدنيات"

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""الخليج 365"" من بيروت: أحيا المؤلف الموسيقي ميشال فاضل "مهرجان اهدن الدولي" تحت شعار بين "الشرق والغرب" أمام حضور قارب ثلاثة آلاف شخصاً من جمهور "اهدنيات" الوافد من كل المناطق، ليتابع الأجواءٍ الكلاسيكية التي امتزجت بالفن المعاصر والأغاني الشرقية والغربية والأغنيات اللبنانية". حيث قاد فاضل أكثر من مئة عازف لبناني مع أوركسترا كييف الفيلهارمونية، إضافة إلى كورسه الذي أدّى أجمل الأغاني العربية التي تناقلتها الأجيال.

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بدأت السهرة هادئة مع "بيروت" ثم مع عازفة الكمان جوانا مرقس بأغنيتي "The Godfather و Victory". ثم وزِّع فاضل السمفونية الـ40 لموزار على أغنية "ما حدا بعبي مطرحك بقلبي" للسيدة ماجدة رومي. ثم تابع بأعمال الفنان الراحل الكبير زكي ناصيف "يا عاشقة الورد" و"راجع يتعمّر لبنان"، ليبهر الجمهور مع أغنية "بتونس بِك" مرفقة بعرض صورة للفنانة الكبيرة وردة على الشاشة العملاقة.

هذا وتخلل الحفل إطلالة للشابة ريمي عقل على وقع الموسيقى التصويرية الراقصة، بمزيجٍ من الأغاني المصرية بينها "انا حلوة وعارفه حالي" و"بتناديني تاني لي". فيما أشعل الفنان جورج صدقة مع فرقة الدبكة على وقع أغنية "تعلى وتتعمر يا دار" للفنان اللبناني ايلي شويري.

