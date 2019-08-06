شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي فى حوارها مع ELLE: اشجع بناتي على تطوير عقولهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت النجمة العالمية انجلينا جولي حوارا مع مجلة ELLE UK وهو الحوار الذي أكدت فيه انجلينا أنها تشجع بناتها علي تطوير عقولهن لأن العالم يحتاج لعقلية النساء المتطورة، وتصدرت جولي غلاف المجلة بحوارها، فيما ضمت صفحات المجلة عدد من الصور لأنجلينا بصحبة مجموعة من الكلاب وبدت أنجلينا بكامل اناقتها وجمالها.

تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تدور أحداثه حول اعتداء ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحروأعمال الشعوذة، وهوما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلروهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبيرمن نجوم هوليوود، ومن أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.