شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يجسد معاناته فى أول سنة أبوة بشكل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص النجم محمد إمام، على مشاركة جمهوره يوميا بمعاناته مع طفلته الأولى خديجة فى أول سنة أبوة، حيث يشاركهم بصور كوميدية مع ألعاب طفلته، وكيف يقضى أوقاته معها.

ونشر إمام صورة، عبر حسابه على إنستجرام، وهو يحمل لعبه طفلته، وكتب عليها قائلا: " انا ليه اصحى الاقى البتاع ده نايم جنبى وكمان بيطلع صوت غريب أوى مع انه ولا يبان عليه ".

انتهى النجم محمد إمام من تصوير عدة مشاهد بفيلمه الجديد "لص بغداد" ، المقررعرضه الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى "، ويشارك أمام البطولة في الفيلم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، وعدد آخرمن الممثلين، والفيلم تأليف تامرإبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.