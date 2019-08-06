شكرا لقرائتكم خبر عن صور..العرض الخاص لفيلم مليسيا مكارثى the kitchen في هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت كاميرات المصورين النجمة مليسيا مكارثي أثناء حضورها العرض الخاص لفيلمها الجديد the kitchen في هوليوود والمقرر عرضه في دور السينما خلال أيام قليلة، كما حضرت العرض تيفاني هاديش و إليزابيث موس، وحرصت مكارثي علي التوقيع لمعجبيها وجمهورها ممن حضرا لمشاهدتها علي السجادة الحمراء لعرض الفيلم.

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والفيلم من إخراج اندريا بيرلوف التى تشارك في كتابة السيناريو والإنتاج أيضا، وبطولة إليزابيث موس ، و تيفانى هاديش، وتدور أحداثه حول المافيا الإيرلندية ومجموعة من السيدات تقرر استكمال اعمال غير شرعية بدلا من أزواجهم زعماء الجريمة بعد إلقاء القبض عليهم وحبسهم في هيلز كيتشن في مانهاتن بمدينة نيويوركن.