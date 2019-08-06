شكرا لقرائتكم خبر عن فهمي الخولي رئيس لجنة تحكيم المسابقة الأولي بالمهرجان القومى للمسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اختارت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى برئاسة الفنان القدير أحمد عبد العزيز المخرج الكبير فهمي الخولي لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الأولي بالمهرجان، والتى تتكون من الناقدة عبلة الرويني والموسيقار هاني شنودة والفنان التشكيلي زوسر مرزوق والفنانة سلوي محمد علي والدكتورة لمياء زايد والدكتور محمود زكي .



رئيس واعضاء لجنة تحكيم المسابقة الاولي

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ويعد المخرج فهمي الخولي من أهم مخرجي المسرح المصري الذي قدم الكثير من الاعمال الناجحة التي حققت إقبالا جماهيريا وتلقت اشادات نقدية وقد اخرج العديد من المسرحيات للبيت الفني للمسرح و للقطاع الخاص وتولى من قبل إدارة المسرح الحديث ثم مسرح الغد بالإضافة إلى إشرافه على فرقة تحت 18 التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية ومؤخرا حصل علي جائزة الدولة التقديرية .

وتضم المسابقة الاولي التي يرأسها المخرج الكبير فهمي الخولي العروض المسرحية التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح ( مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص ويخصص لهذه المسابقة جوائز يبلغ عددها 13 جائزة موزعة علي جميع عناصر العمل المسرحي وتبلغ قيمتها الإجمالية 190 ألف جنيه.

الدورة الـ 12 التى يرأسها الفنان الكبير أحمد عبد العزيز، تضم فى لجنتها العليا خبرات مختلفة وتخصصات متنوعة من المسرحيين المصريين من أجيال مختلفة، ففى مجال الناقد تضم اللجنة الناقد والشاعر محمد بهجت، والناقدة رنا عبد القوى، والفنانة عزة لبيب، والفنانة فاطمة محمد علي، كما ضمت اللجنة أيضا المخرج أحمد السيد، والمنتج الفنان هشام سليمان وبالإضافة لهؤلاء الأعضاء الذين تم اختيارهم هناك أعضاء بمناصبهم وهم : المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان إسماعيل مختار رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح ( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير ياسر صادق رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح.