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إيما واتسون تساعد في إطلاق خط مشورة قانونية لمن يعانين من التحرش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعدت النجمة العالمية إيما واتسون في إطلاق خط المشورة القانونية لأولئك الذين يعانون من التحرش الجنسي في العمل، وهي الخطوة التي لاقت تشجيع من قبل عدد كبير من محبي النجمة الشابة .

فقد ساعدت إيما البالغة من العمر 29 عام في إنشاء الخدمة التي تدعمها حملة " Time's Up UK " وستتم إدارتها من خلال صندوق خيري يسمى Rosa  وهو صندوق المملكة المتحدة للنساء والفتيات.

و اشار موقع " ديلي ميل" أن الهدف من إنشاء خط المشورة هو المساعدة الحقيقية  في سد الفجوة وتوفير المشورة القانونية حتى تتمكن النساء من الحصول على المساعدة والدعم المناسبين لمحاربة التحرش في أجواء العمل .

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إيما واتسون (1)
إيما واتسون (1)

 

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إيما واتسون (2)

 

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إيما واتسون (4)

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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