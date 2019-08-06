شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. شاهد كيف روج عاصى الحلانى لنجاح حفله الأخير فى قبرص ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد النجم اللبنانى عاصى الحلانى منذ أيام فى قبرص وأشعل مسرح أحد الفنادق بالغناء فى أجواء مليئة بالبهجة والحماس والتناغم مع المتابعين. ومنذ قليل قرر الحلانى تقديم رسالة شكر لجمهوره فى قبرص فنشر بعض من صور الحفل الأخير على حسابه الشخصى انستجرام وعلق عليها: " هكذا كان اللقاء فى جزيرة الفرح من حفل عشاء إلى مهرجان مكتمل العدد والصور تتكلم..حبكم سيظل فى قلبى طول العمر، ألف شكر على هذا الإقبال والحب الكبير". Advertisements وتواجد معه ابنه النجم الشاب الوليد الذي شاركه الغناء على المسرح وسط تشجيع وحماس الجمهور. يذكر أن الحلاني شارك مؤخراً فى الكثير من الحفلات ضمن حفلات الصيف هذا العام بالإضافة لمشاركته فى إحياء بعض الأفراح فى لبنان من بينهم حفل زواج نجل المصمم العالمى إيلى صعب والتواجد مع الكثير من نجوم الوطن العربى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. شاهد كيف روج عاصى الحلانى لنجاح حفله الأخير فى قبرص ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.