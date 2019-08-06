شكرا لقرائتكم خبر عن "دخلت عليهم بفستان من الريش"..شاهد كيف تم استقبال ريهانا بأحد المهرجانات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت النجمة العالمية ريهانا أمس إحدي فعاليات Barbados Crop Over festival و المقام في مسقط رأسها بربادوس ، حيث تركزت الكاميرات علي ريهانا بمجرد وصولها للمكان وكأنها في استقبال حاشد .

استحوذت ريهانا البالغة من العمر 31 عام على اهتمام الجميع بمجرد ظهورها، وعلي غير عادتها التي تفضل الظهور بكامل أناقتها مرتدية أرقي التصميمات، ارتدت ريهانا فستان قصير من اللون الوردي مزين بالريش تحول لمحط إثارة الجدل بين محبيها وعشاقها وتحديدا من متابعي الموضة، والتصميم حمل توقيع دار أزياء " David Laport " .



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