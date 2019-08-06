شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت هند صبرى بعد عرض الفيل الأزرق 2 فى تونس ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الفنانة الكبيرة هند صبرى، عن عرض فيلم الفيل الازرق 2 فى تونس الأسبوع المقبل، وكتبت هند تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة: " الفيل الازرق فى تونس الأسبوع الجاى".

"الفيل الأزرق2" يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

يشار إلى أن "الفيل الازرق2" يعرض حاليا فى دور السينما بدولة الامارات ودول الخليج والأردن تزامناً مع عرضه فى مصر .