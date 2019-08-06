شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتسبب عمليات التجميل في تدمير حياة "شير" المهنية..أعرف القصة كاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت النجمة العالمية " شير" ضحية جديدة للشائعات، حيث تفاجئ محبي وعشاقي النجمة الشهيرة بتداول تقرير نشره موقع " globe " يؤكد أن شير قد تدمر حياتها المهنية من خلال إجراء الكثيرمن عمليات التجميل للدرجة التي أصبحت فيها من الصعوبة التعرف عليها تقريبا وبذلك ستؤذي النجمة الشهيرة مكانتها كمغنية شهيرة تمتلك تاريخ فني مذهل وأعمال غنائية رائعة .

وأشار مصدر للموقع أن شير ذات الـ 73 عاما أجرت الكثير من العمليات التجميلية التي لا تخطر ببال الكثيرين منها إزاله ضلعين لكي تمتلك خصر نحيف للغاية، ويلاحظ الكثيرين وخاصة المخرجين التغيرالواضح بملامحها وأن شكلها لم يكن مناسب تماما مع عمرها، فكل التغيرات التي أجرتها دمرت مظهرها وحياتها المهنية.

وبعد أن أزعج التقريرمحبي ومعجبي "شير"هذا ما دفع موقع " جوسيب كوب " للتواصل مع إحدي المقربين لها والذي نفي تماما ما تردد و اعتبره قصة سخيفة ملفقة فقط من أجل استغلال اسم ايقونة الموسيقي شير.

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