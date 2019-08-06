منة شلبي تعلن طرح "خيال مآتة" في هذا الموعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: أعلنت الفنانة منة شلبي، عبر حسابها الرسمي بإنستجرام، طرح فيلمها الجديد "خيال مآتة" يوم الخميس الموافق 8 أغسطس. ونشرت "منة" البوستر الدعائي للفيلم، وعلقت: "خيال مآتة، فيلم العيد الكبير، الخميس 8 أغسطس بجميع دور العرض". فيلم "خيال مآتة" بطولة أحمد حلمي، منة شلبي، خالد الصاوي، حسن حسني، بيومي فؤاد، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

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