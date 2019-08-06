‪ حدادا على ضحايا معهد الأورام.. مصطفى حجاج يؤجل طرح "هتزهتزه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

اعتذر الفنان مصطفى حجاج عن عدم طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" هذا الأسبوع، احترامًا لحالة الحزن الشديد على ضحايا الحادث الإرهابي الجبان الذي وقع أمام معهد الأورام.

مصطفى أعلن اعتذاره، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "بنعتذرلكم عن عدم إصدار أغنية جديدة هذا الأسبوع احتراما لحالة الحزن الشديدة التي نشعر بها جميعا بسبب الحادث الإرهابي الجبان الذي طال معهد الأورام.. حفظ الله مصر وطننا الغالي".

مصطفى طرح من قبل أغاني "جرح بعد جرح" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامه الهندي، و"آه يا حنان" من كلمات عنتر هلال وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.