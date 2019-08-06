"فريدة" يشارك في مهرجان The lift of sessions pinewood studios

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المخرج الشاب أحمد الشال، إن فيلمه "فريدة" اختير للمشاركة في مهرجان The lift of sessions pinewood studios بإنجلترا، كما أعرب عن سعادته باختيار الفيلم ضمن الدورة العاشرة من عمر المهرجان.

وأكد "الشال" في تصريح خاص لمصراوي، أن إدارة المهرجان ستحدد يوما لتصويت المصريين، على الموقع الرسمي للمهرجان.

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وأضاف أن العرض النهائي للفيلم سيتم في استوديوهات pinewood hollywood.

فيلم "فريدة" مستوحى من قصة حقيقية حدثت بمدينة دمياط عام 2002، وبطلة العمل فتاة تدعى فريدة، تتمرد على قيود أسرتها وتحاول الزواج دون علمهم، وتواجه صعوبات خلال رحلتها.