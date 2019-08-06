عبير صبري وهبة مجدي في كواليس "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: كشفت الفنانة عبير صبري عن صورة من كواليس تصوير مسلسل "نصيبي وقسمتك"، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت عبير في الصورة وبرفقتها الفنانة هبة مجدي والمخرج محمد سلامة، خلال تصوير حكايتها في المسلسل، ونالت الصورة إعجاب الجمهور. يذكر أن حكايات الجزء الثاني من "نصيبي وقسمتك"، ناقشت القضايا التي تخص المرأة، وقام ببطولة الحكايات عدد من النجمات من بينهن درة، نجلاء بدر، حنان مطاوع، بسمة، مي سليم، مريم حسن، ريم مصطفى، شيري عادل، هنا شيحة وإخراج مصطفى فكري، أكرم فريد، رامي رزق الله، أحمد صالح، سيف يوسف، ومن تأليف عمرو محمود ياسين.

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