أحلام تواصل دعمها لـ"فجر السعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: واصلت الفنانة الإماراتية أحلام دعمها لصديقتها الإعلامية الكويتية فجر السعيد التي تعرضت لوعكة صحية مؤخرًا، استلزمت سفرها لتلقي العلاج بفرنسا. ونشرت أحلام صورا لـ"فجر" عبر صفحتها الشخصية بـ"تويتر" وعلقت: "اللهم إنها في رعايتك فاحفظها ونجّها مما تعانيه، وخفف عنها يا رب ادعوا لها محتاجة اليوم دعاكم يا رب احفظها يا رب". يذكر أن الحالة الصحية لفجر السعيد استقرت مؤخرًا، بعدما تعرضت خلال الأيام الماضية لتسريب بعد العملية الجراحية التي أجرتها، مما أدى لدخولها في حالة حرجة.

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