خاص| أحمد السبكي عن المنافسة في موسم عيد الأضحى: "الرزق بتاع ربنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أكد المنتج أحمد السبكي خوضه السباق السينمائي لموسم أفلام عيد الأضحى بفيلمه "أنت حبيبي وبس" بطولة محمود الليثي وبوسي، بعد تردد شائعات حول تأجيل الفيلم.

قال السبكي، في تصريحات لمصراوي: "أنت حبيبي وبس" سيطرح بالسينمات بداية من أول أيام العيد

وعن رأيه في المنافسة السينمائية أوضح: "أن الموسم هذا العام قوي وشرس، في ظل تواجد نجوم كبار، مثل الفنان أحمد عز بفيلمه "ولاد رزق2"، وأحمد حلمي الذي يشارك بفيلم "خيال مآتة"، بالإضافة لفيلم "الفلوس" لتامر حسني.

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وتابع: "أنا لا أفكر في المنافسة، كل النجوم المتواجدة في الموسم نجوم كبار وليهم احترامهم وتقديرهم، وكل منهم له جمهوره الخاص، وفي الآخر العمل الجيد هو من يجذب الجمهور".

واختتم كلامه: "أتمنى أن ينال فيلم (أنت حبيبي وبس) إعجاب الجمهور، وفي الآخر الرزق بتاع ربنا، وربنا يكرم الجميع".

فيلم "أنت حبيبي وبس" من بطولة المطرب الشعبي محمود الليثي والمطربة بوسي، محمد ثروت، وهالة فاخر وصوفينار، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري.