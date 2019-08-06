عائشة بن أحمد: "الفلوس" تجربة مختلفة وأنتظر طرحه في دور العرض قريبًا"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد طرح فيلمها "الفلوس" في دور العرض السينمائي، معربة عن سعادتها بمشاركة الفنان تامر حسني بطولة العمل.
وقالت عائشة "الفيلم تجربة مختلفة سعيدة بخوضها"، وكانت عائشة نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صورة تجمعها بالفنان تامر حسني من كواليس تصوير الفيلم، كما نشرت البرومو الدعائي للفيلم وعلقت عليه "قريباً".
الفيلم من بطولة تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام، ومن تأليف محمد عبد المعطي ومن إخراج سعيد الماروق .
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