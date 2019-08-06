قمر تنشر صور جديدة لابنها "جيمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة اللبنانية قمر، مجموعة صور جديدة لابنها "جيمي"، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "كل شيء بالنسبة لي"، وحازت الصور على إعجاب جمهورها، وعلق البعض على أن "جيمي" يشبه والدته لحد كبير.

يذكر أن آخر أعمال قمر فيلم "حلمة فرعون" الذي يعرض حاليا بالسينمات، وهو من بطولة عمرو سعد، محمد لفطي، محمود عبدالمغني، روبي.