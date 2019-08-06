7 أفلام مصرية تشارك في مهرجان مالمو للسينما العربية.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مهرجان مالمو للسينما العربية قائمة الأفلام المصرية المشاركة في دورته التاسعة، والمقرر إقامتها في الفترة بين 4 و8 أكتوبر المُقبل.

ويشهد المهرجان حضورا قويا للسينما المصرية بعرض سبعة أفلام طويلة وثلاثة أفلام قصيرة في برامج المهرجان المختلفة.

في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة يتنافس فيلمان هما "ليل خارجي" لأحمد عبدالله السيد و"الضيف" لهادي الباجوري، بينما يشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة فيلمان أيضًا هما "الكيلو 64" لأمير الشناوي و"الشغلة" لرامز يوسف. أما مسابقة الأفلام القصيرة للمهرجان فستتضمن ثلاثة أفلام مصرية هي "ما تعلاش عن الحاجب" لتامر عشري، "شوكة وسكينة" لآدم عبد الغفار و"إكسترا سيف" لنوران شريف.

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وفي الأقسام غير التنافسية يُعرض فيلم "تراب الماس" لمروان حامد ضمن قسم "ليالي عربية"، وينظم المهرجان أمسية خاصة يُعرض فيها "يوم الدين" لأبو بكر شوقي، بالإضافة لعرض صباحي موجه للأسر لفيلم "الفارس والأميرة"، أول فيلم تحريك طويل مصري، والذي يعود به المؤلف والمخرج بشير الديك للسينما بعد سنوات من الغياب.

مؤسس ورئيس مهرجان مالمو، المخرج محمد قبلاوي، تحدث عن المشاركة المصرية هذا العام فقال: "منذ تأسيس المهرجان عام 2011 والسينما المصرية حاضرة بشكل كبير في كل عام، وهو حضور بديهي ومنطقي لأنك لا يُمكن أن تُنظم مهرجانًا للسينما العربية دون عرض الأفضل في أعرق وأكبر صناعة سينمائية عربية. في العام الماضي كانت مصر ضيف شرف المهرجان، وفي الدورة التاسعة يستمر الحضور المصري عبر مجموعة أفلام مختارة بعناية لتُلقي الضوء على الاتجاهات المختلفة للسينما المصرية.

وعبر أحمد عبدالله السيد مخرج فيلم "ليل/ خارجي" المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة عن سعادته قائلًا: "سعداء بالمشاركة في واحدة من أكبر تظاهرات الفيلم العربي في أوروبا، وسط مجموعة من أهم الأفلام العربية التي صدرت مؤخرًا، تلك التي نثق أنها قد اختيرت بعناية لتعكس بعض أحدث تيارات السينما الحالية في المنطقة للمشاهد الأوروبي والعربي معًا"

من جانبه، أبدى أبوبكر شوقي، مخرج فيلم "يوم الدين" الذي تنافس العام الماضي في المسابقة الدولية لمهرجان كان- حماسه للمشاركة في المهرجان: "مهرجان مالمو أصبح هو أكبر مهرجان متخصص في السينما العربية يقام خارج العالم العربي، لذلك كل فريق الفيلم متحمس للعرض في مالمو ومقابلة جمهور المدينة".