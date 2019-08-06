الجمعة.. هايدي موسى ضيفة شيرين حمدي في ON Set

تحل المطربة هايدي موسى، ضيفة على برنامج ON Set الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي، ويذاع على قناة ON E، وذلك مساء يومالجمعة المقبل.
ومن المقرر ان تقدم "هايدي" خلال البرنامج مجموعة من أجمل أغانيها، كما تتحدث عنأعمالها المقبلة، وتكشف أيضًا بعض الأسرار في حياتها الشخصية.
يُذكر أن برنامج ON Set تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON E، يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
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