الخميس.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بسلطنة عمان

يحيى المطرب تامر حسنى، حفلًا غنائيًا ضخمًا، في سلطنة عمان على مسرح المروج، وذلك مساء الخميس الموافق 15 أغسطس من

الشهر الجاري.

ومن المقرر ان يقدم "حسني" لجمهوره خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانية

التي يحبها ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.

ويذكر ان يستعد الفنان تامر حسنى لطرح فيلمه الجديد "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، ويشاركه البطولة كل من زينة وخالد الصاوى.