وائل كفوري يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في لبنان

يستعد المطرب وائل كفوري، لإحياء حفل غنائي كبير في لبنان ضمن فعاليات ختام مهرجان القبيات الدولية، ومن المقرر إقامة الحفل يوم الأحد المقبل الموافق 11

أغسطس من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم وائل خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل

معها جمهوره على خشبة المسرح.

يذكر أن المطرب وائل كفورى كان طرح أغنية جديدة بعنوان "استشبهت فيكي"، علي موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات منير بو عساف، ألحان هشام بولس، وتوزيع دانى حلو.