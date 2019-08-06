نقابة المهن السينمائية تخوض تجربة إنتاج جديدة في "2 طلعت حرب"

تخوض نقابة المهن السينمائية، تجربة إنتاج فيلم سينمائي جديد تحت عنوان "2 طلعت حرب" للمخرج مجدي أحمد علي، ومن المقرر بدء التصوير عقب عيد الأضحى المبارك. عقب عيد الأضحى المبارك. ويشار إلى أنه تدور أحداث الفيلم حول شقة يتم من خلالها التأريخ منذ عصر 1960 وحتى 28 يناير عام .2011 منذ عصر 1960 وحتى 28 يناير عام .2011 ويذكر أن "2 طلعت حرب" بطولة سيد رجب، شريف حلمي، منة فضالي، طارق عبدالعزيز، أحمد مجدي، ياسمين الخطيب، إخراج مجدي أحمد علي.

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