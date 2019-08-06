الأوبرا تعلن شروط مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ28 للغناء والعزف

اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، ويقام خلال الفترة من 1 حتى 12 نوفمبر المقبل .

صرحت الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، أن المسابقة تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفنى، ويخصص قسم الغناء منها للشباب من سن

17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالى جوائزها الى 55 الف جنيه والأطفال من سن 6 حتى 14، ويصل إجمالى جوائزها الى 27 الف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره، ويستثنى من هذه الشروط المواهب من ذوى القدرات الخاصة.

أما مسابقة العزف المنفرد على

آلات التخت الشرقى "الناى ، القانون ، العود ، الكمان ، التشيللو"، تشترط الا يزيد عمر المتقدم لها عن 35 عاما وان يقوم بأداء عمل اختيارى من المؤلفات الموسيقية الآلية وليست الغنائية فى حدود 10 دقائق، الى جانب عمل حر "تقاسيم " لمدة 3 دقائق، وعمل آخر من اختيار لجنة التحكيم يعلن عنه قبل انعقاد التصفيات بأسبوع، وتم رصد 55 ألف جنيه جوائز للفائزين وتم تحديد 25 أكتوبر كآخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالمسابقة.