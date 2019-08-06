إلهام المهندس عن شقيقتها ميرنا: كانت توأم روحي

أعربت إلهام المهندس، شقيقة الفنانة ميرنا المهندس، عن سعادتها بوجه الشبه الكبير بينهما، لافتة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين عندما يرونها يتفاجأون بها ما يجعلهم يفتكرون

أختها الراحلة.

أكدت "إلهام"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن شقيقتها ميرنا كانت بالنسبة لها توأم روحي، وأضافت أن أولى أعمال

الفنانة الراحلة ميرنا المهندس برنامج "حياتي".

وتابعت: "أن درجة حبها الكبير لشقيقتها الراحلة جعلتها تتزوج وتنجب فتاة، وتقوم بتسميتها ميرنا.

يذكر أن الفنانة ميرنا المهندس كانت رحلت عن عالمنا منذ أربع سنوات، وذلك في السادس من أغسطس عام 2015.

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