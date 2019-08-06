أعربت إلهام المهندس، شقيقة الفنانة ميرنا المهندس، عن سعادتها بوجه الشبه الكبير بينهما، لافتة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين عندما يرونها يتفاجأون بها ما يجعلهم يفتكرونأختها الراحلة.
أكدت "إلهام"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أن شقيقتها ميرنا كانت بالنسبة لها توأم روحي، وأضافت أن أولى أعمالالفنانة الراحلة ميرنا المهندس برنامج "حياتي".
وتابعت: "أن درجة حبها الكبير لشقيقتها الراحلة جعلتها تتزوج وتنجب فتاة، وتقوم بتسميتها ميرنا.
يذكر أن الفنانة ميرنا المهندس كانت رحلت عن عالمنا منذ أربع سنوات، وذلك في السادس من أغسطس عام 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر إلهام المهندس عن شقيقتها ميرنا: كانت توأم روحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.