طرح المطرب الشاب محمد رفاعي أحدث أغانيه المنفردة بعنوان "كل واحد فينا"، وذلك عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويقول مقطع من الأغنية: "كل واحد فينا بيحب وبيتحب.. اه بيعيش احلام فيها الصدق وفيها الكدب.. بس انا اللى انا عيشته معاك مش احلام مش اوهام.. كان كله حب حب وبس عند اللى يحس.. حبيبى ايوة حبيبى. بيعيش احلام فيها الصدق وفيها الكدب.. بس انا اللى انا عيشته معاك مش احلام مش اوهام.. كان كله حب حب وبس عند اللى يحس.. حبيبى ايوة حبيبى. . وهتفضل حبيبى حبيبى.. لو انتا مش حبيبى مش هيكون حبيبى معاك قرب تعاللا.. بعدك عنى استحالة".

جدير بالذكر أن أغنية "كل واحد فينا"، كلمات وألحان محمد رفاعي، توزيع أحمد إبراهيم، وتريات سعيد كمال، إنتاج كونكورد ميوزك.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. محمد رفاعي يطرح أحدث أغانيه "كل واحد فينا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.