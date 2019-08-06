أمل حجازي بملابس الإحرام: سامحوني سأكون بين أيدي الله على جبل عرفات

"اللهم تقبل مني ومن جميع المسلمين حج بيتك الحرام.. حج مبرور وسعي مشكور"، بتلك الكلمات غردت الفنانة اللبنانية أمل حجازي عبر صفحاتها الرسمية بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي، لتكشف عن قيامها بأداء فريضة الحج لهذا العام.

بحث عدد كبير من الجمهور في محركات البحث عما دونته أمل حجازي قبل مغادرتها للأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج.

فيما وجهت حجازي رسالة لكل جمهورها عبر فيديو صورته وهي مرتدية ملابس الإحرام، ونشرته بصفحاتها مطالبة من كل إنسان أن يسامحها، سواء كانت أخطأت بحقه عن قصد، أو من دون قصد، معبرة عن سعادتها الغامرة لأداء مناسك الحج، وأن الله تعالى اختارها ممن يقفون على جبل عرفات لهذا العام.

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وتابعت معبرة عن امتنانها لله عز وجل لما أصبحت عليه وقالت: "بشكرك يارب على النعم اللي اعطيتني إياها وبشكرك.. ومقصرة مهما فعلت من عبادة صلاة وحج

بحس إني مقصرة لأن كل اللي اعطيتني إياه كتير وكبير.. بدل ما أكون واقفة على مسرح اليوم راح أكون وافقة بين ايديك بين أيادي رحمتك على جبل عرفات.. يارب تقبل مني ومن جميع الحجاج.. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك".

لاقى الفيديو استجابة كبيرة من متابعيها، حيث كانت أمل حجازي تتحدث فيه من كل قلبها، وهذا ما كشفته نبرة صوتها المغلفة بمشاعر الحب والحنان والسلام النفسي، مما جعل كلماتها تصل لقلوب الجمهور وتأثروا بها سريعًا.

تفاعل الجمهور معها في تعليقات تضمنت الدعاء لها والتهاني، ومن بين تلك التعليقات، قالت إحدى المتابعات: "الله يتقبل منك ويقوي إيمانك نيالك أجرك عن ربنا كبير والله يهدي جميع المسلمين والمسلمات".

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علي الخازندار: "إلى الحاجة أمل حجازي ما شاء الله عنك، قلبك امتلأ

بروحانية العبادة والخضوع والخشوع لله عز وجل، الله يثبتك على طاعته ويجعلك من جنده بالأرض لفعل ونشر الخير، ويجعلك منبر هداية لكثير من الناس الله (حج مبروك وسعي مشكور) إن شاء الله".

وكتب أمين الشريف: "الله يتقبل أمل وحج مبرور وذنب مغفور وسلامي إلى المصطفى"، بينما رد أحد المتابعين على تعليق شخص ما هاجم أمل حجازي معتبرًا أن ما تقوله كان لابد ألا ينشر ولا تشاركه الجمهور ليرد عليه قائلًا: "أعتقد أنها تشاركنا فرحتها كلماتها تلامس القلب ودمعت عيني ولعل خروجها عبره ودرس لكل فنانه تترك الدنيا وتقبل على ربها ما اعتبره رياء اعتبره حبًا ومشاركه واحنا في وقت نحتاج مثل هالمشاركات الصادقة نبرة صوتها، إحساسها واضح الصدق".

يذكر أن أمل حجازي أعلنت ارتداءها الحجاب عام 2017، واعتزالها نوعية الفن التي كانت تقدمه وأنها سوف تتجه للأغاني الدينية والاجتماعية فقط، وكانت طرحت أكثر من أغنية دينية منها "لبيك اللهم لبيك وحجابك تاج" التي أطلقتها بمناسبة اليوم العالمي للحجاب الذي يحتفل به العالم يوم الأول من فبراير من كل عام.

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