أحمد فتحي لـ"الوفد": "الطيب والشرس واللعوب" مزيج بين الكوميديا و الانسانيات

أعرب الفنان أحمد فتحي عن سعادته بفيلمه الجديد "الطيب والشرس واللعوب" الذي يجسد من خلاله شخصية مختلفة تمامًا عما قدمه من قبل، حيث يتناول حالة الممثل ومهنة التمثيل بشكل عام.

قال أحمد فتحي في تصريحات خاصة لـ"الوفد": "أقدم في فيلم الطيب والشرس واللعوب دور جديد هو مزيج ما بين الكوميديا والإنسانيات ويتناول قصة ثلاث نجوم من فترة التسعينات انزوت عنهم الاضواء في 2018 فيحاولوا الخروج من ذلك المأزق وإيجاد حل كما أظهر فيه بلوك مختلف تماما اتمني أن ينال اعجاب الجمهور".

أما عن موعد عرض الفيلم قال فتحي: "ليس لدي معلومات عن خروج الفيلم من سباق عيد الأضحي وكل ما قيل

حول ذلك الامر هي مجرد أخبار متداولة وليست أكيدة والموعد المحدد لطرحه متروك للشركة المنتجة".وأضاف أحمد فتحي: "كنت سعيد جدًا بالعمل مع فريق عمل فيلم الطيب والشرس واللعوب والاجواء في الكواليس كانت أكثر من رائعة رغم المجهود الشاق الذي بذلناه في تصوير الفيلم خاصة و أنها ليست المرة الاولي التي أعمل فيها مع الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد سلام.. أما الفنانة مي كساب فتلك هي المرة الأولي التي نعمل فيها سويًا بذلك القدر الكبير".وبالحديث عن أعماله الجديدة الأخري قال فتحي: "أشارك في فيلم ديدو إلي جانب الفنان كريم فهمي وهو عمل مختلف وجيد سوف ينال إعجاب الجمهور وأقوم فيه بدور ضابط شرطه يطارد (ديدو) طوال الوقت في إطار كوميدي".وعن مسلسل "شقة فيصل" الذي خاض فتحي من خلاله موسم دراما رمضان الماضي، قال: " ذلك المسلسل له مكانة خاصة في قلبي وبمجرد معرفتي بالدور توقعت أن تكون هناك ردود أفعال مختلفة خاصة وأن الدور جديد تمامًا علي ولأول مرة قدمت شخصية الشرير إلا أنني لم أخف من أن لا يحبني الجمهور لأنهم يعلمون تمامًا من هو أحمد فتحي ومدي قربي منهم وحبي لهم".وتابع: "ذلك بالإضافة إلي أنني أسعي دائما لأن أقدم أنماط مختلفة من الشخصيات وأتمني بالطبع تكرار تجربة أداء دور الشرير مرة أخري كما أرغب في تقديم دور تراجيدي لأنني لم أقترب من تلك المنطقة في أعمالي من قبل".