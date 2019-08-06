مفاجئة: تيم حسن يرحب بنجوم “الهيبة” 2020..ديمة قندلفت وعادل كرم

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أخيرا تم الإعلان عن نجوم الجزء الجديد من مسلسل “الهيبة” والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، وشهد الإعلان عن مفاجآت عديدة.

عادل كرم أبرز نجوم الجزء الرابع لمسلسل “الهيبة”

‏كشف الفنان عادل كرم عن مشاركته في مسلسل” الهيبة” الجزء الرابع، وكشف أيضا عن مشاركة النجمة ديمة قندلفت في الجزء الجديد، فكتب عادل كرم عبر حسابه على “انستجرام” :”بيشرّفني خبركن عن التوقيع مع عيلتي شركة صبّاح على الجزء الرابع من المسلسل العزيز على قلبي كتير “الهيبة” مع الممثلة الرائعة ديما قندلفت. ‏متحمس كتير للقاء الجميع وخاصة الحبيب نجم الهيبة تيم حسن والتعاون التاني مع العبقري سامر البرقاوي والله يوفّق الجميع. بحبكن”.

ديمة قندلفت أحدث المنضمين لمسلسل “الهيبة”

من جانبها أعلنت الفنانة ديمة قندلفت خبر انضمامها لأسرة المسلسل عبر حسابها على “تويتر” فكتبت تعليقا على الخبر: “سعيدة جداً بانضمامي لأسرة مسلسل الهيبة ولشركة الصبّاح مع الممثل المحبب لقلوبنا عادل كرم والنجم الصديق تيم حسن تحت إدارة المخرج سامر البرقاوي وكل فريق العمل”.

تيم حسن يرحب بنجمي الجزء الرابع لمسلسل “الهيبة”

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رحب الفنان تيم حسن بطل مسلسل “الهيبة” بالنجمين الجديدين اللذان انضما للمسلسل، حيث نشر تيم من خلال “الاستوري” الخاص به على “انستجرام” صورة لعادل كرم والفنانة ديمة قندلفت والصورة الدعائية لمسلسل “الهيبة” الجزء الرابع.

وكان المخرج سامر البرقاوي قد أعلن منذ أسابيع عن جزء جديد لمسلسل “الهيبة” يعرض في رمضان 2020 ويستمر فيه الفنان تيم حسن بطلا، وقد تم تغيير مؤلف العمل حيث يكتب الجزء الرابع الكاتب فؤاد حميرة، وعرض مسلسل “الهيبة” بأجزائه الـثلاثة أعوام 2017 و 2018 و 2019 و هو من إنتاج شركة صباح إخوان.

بدوره علق مخرج الهيبة سامر البرقاوي على تغريدة كرم كاتباً: “كل الحب يا صديقي .. مكانك بالقلب وبالهيبة ناطرك”.