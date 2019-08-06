طفل ألماني يبلغ الشرطة عن والده .. ما السبب ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - أعلنت الشرطة الألمانية يوم امس الإثنين عن تلقيها بلاغا من طفلا يبلغ من العمر خمسة أعوام عبر خط الطوارئ يوم الجمعة الماضي .

وأبلغ الطفل في البلاغ عن أبيه بإنه اجتاز الإشارة الحمراء أثناء القيادة في جنوب البلاد .

حيث أوضح مركز العمليات التابع لمقر الشرطة في فرانكونيا السفلى بولاية بافاريا عن تفاصيل المكالمة في بيان له حيث سمع صوت طفل لفترة قصيرة على الخط ثم تم إغلاق الخط .. فقام فرد الشرطة المسؤول بإعادة الاتصال على الرقم مباشرة وهنا أجاب الأب على الهاتف واعتذر في البداية عن اتصال ابنه بخط الطوارئ ولكنه أعطى السماعة بعد ذلك لابنه .

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حيث تحدث الطفل بنبرة اتهام أن والده قاد سيارته مرتين والإشارة حمراء وأنه يجب أن تقبض عليه الشرطة لهذا السبب .

ولكن بعد تحدث فرد الشرطة مع الطفل وإقناعه بالتنازل عن البلاغ لم يعد الطفل مصرا على أن ترسل الشرطة سيارة دورية للقبض على أبيه .