كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - “ابن الوز عوام” فما بالنا لو كان جده وجدته أيضاً، هذا ما ينطبق على لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، والتي سُلطت عليها الأضواء وزاد عدد متابعيها على إنستغرام بعد وفاة جدها الفنان فاروق الفيشاوي وظهورها وحديثها عن افتقادها له.
وبدأت لينا تتواصل مع متابعيها وتجيب على أسئلتهم من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها على إنستغرام، ومن ضمن الأسئلة التي تلقتها سؤالاً حول المهنة التي تتمنى أن تمتهنا عندما تكبر.
أجابت لينا لتكشف أنها ستسير على خطى والدها وجدها وجدتها، إذ تريد أن تصبح ممثلة.
وكانت لينا كشفت أنها لم تستطع حضور جنازة وعزاء جدها بسبب والدها، الذي أخذ حكم محكمة بمنعها من العودة مجدداً إلى إنكلترا، حيث تعيش هناك مع والدتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد غيابها عن جنازة جدها.. خطوة غير متوقعة من إبنة أحمد الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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