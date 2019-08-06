شاهدوا.. ماذا فعلت أصالة مع هذه الإعلامية وأشعلت المواقع؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - نشرت الإعلامية السعودية لجين عمران، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو ظهرت فيه أثناء لقائها الفنانة السورية أصالة في أحد مطاعم دبي، وعلقت قائلة: “في الوقت اللي فيه الناس هربانين من الحر احنا قررنا نتحدى الحر”. وأضافت: “ولما أقول إحنا مين قاعدين أحلى جو وأجواء”، فيما ألقت أصالة التحية على المتابعين .

وتوجهت إليها لجين بالقول: “منورة دبي حبيبتي والسوالف معاك لا يمل”.

يشار إلى أن الفنانة السورية أثارت الاهتمام مؤخراً بعدما تطرقت في منشور عبر حسابها على “إنستغرام” إلى موضوع الصديقة الخائنة وكتبت: “إن حدسي غالباً لا يخون الواقع ولا يخالفهومثلي كثر. لقد عرفت مسبقاًبأنها ليست صديقة، فكيف لها أن تصون ودّي؟ وهي التي لا تعرف كيف؟”.