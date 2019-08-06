شاهدوا.. ممثل تركي شهير يتعرض لإصابة خطيرة بعد سقوطه عن اليخت

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - رغم مرور أيام على الحادثة، إلا أن الصحف التركية تناقلت بالأمس أخباراً تحدثت عن تعرض الممثل التركي كرم بورسين لإصابة خطرة في عموده الفقري نتيجة سقوطه عن متن اليخت حيث كان يقضي عطلته في بودروم، منذ عشرة أيام، لكنه اخفى الامر حينها.
وذكرت الصحف التركية أن بورسين يخضع حالياً لعلاج طبيعي لكي يستعيد عافيته إذ أنه تعرّض لكسر في عموده الفقري.
وكان آخر عمل شارك بورسين به هو “الثنائي العظيم” مع ابرهيم شيليكول، لكن المسلسل توقف عند الحلقة السادسة بسبب تدنّي نسبة المشاهدة.
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