كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - حرصت الإعلامية ” مي العيدان ” منذ إعلان الأزمة الصحية التي ألمت بالإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” نتيجة عملية جراحية أجرتها في معدتها على نشر تطورات الحالة الصحية لفجر وتفاصيل حالتها الحرجة من جراء النزيف الداخلي الحاد الذي تعرضت له .
كما تنشر أيضا صورا لها وتطالب جماهيرها ومتابعيها بالدعاء لها والشفاء من تلك الأزمة التي أصابتها منذ حوالي إسبوعين .
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كانت هذه تفاصيل خبر مي العيدان ترد على بعض المتابعين بعبارات نابية بخصوص حالة فجر السعيد الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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