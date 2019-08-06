فن ومشاهير

مي العيدان ترد على بعض المتابعين بعبارات نابية بخصوص حالة فجر السعيد الصحية

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ريهام عسل 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 6 أغسطس 2019 03:53 مساءً - حرصت الإعلامية ” مي العيدان ” منذ إعلان الأزمة الصحية التي ألمت بالإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” نتيجة عملية جراحية أجرتها في معدتها على نشر تطورات الحالة الصحية لفجر وتفاصيل حالتها الحرجة من جراء النزيف الداخلي الحاد الذي تعرضت له  .

كما تنشر أيضا صورا لها وتطالب جماهيرها ومتابعيها بالدعاء لها والشفاء من تلك الأزمة التي أصابتها منذ حوالي إسبوعين .

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