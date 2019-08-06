طرح الأغنية الدعائية لفيلم «ولاد رزق2»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق أبطال فيلم «ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض» الأغنية الدعائية للفيلم والتي تحمل عنوان «السبقانة كسبانة»، عبر قناة اليوتيوب، والذي تفاعل معها الجمهور، بين مؤيد معارض، للمشاهد التي ظهرت فيها بتجسيد الرقص والعري والبلطجة.

وقدم الثنائي محمد الفنان وإسلام أبيض، الأغنية على طريقة المهرجانات التي اشتهروا بها، وهي كلمات وألحان الجنتل والفنان توزيع إسلام الأبيض، وسيطر الطابع الشعبي على الأغنية مع الاستعانة بمشاهد من الفيلم، كانت الأغنية حققت نصف مليون مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها.

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وتدور أحداث قصة فيلم «ولاد رزق 2» من بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حاول فيها الإخوة الـ4 بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من عتاة الإجرام.

ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.