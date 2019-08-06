طلعت زكريا: هذا أبلغ رد على مروجي شائعة وفاتي

متابعة بتجــــــــــرد: حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الساعات الماضية، عقب انتشار خبر وفاة النجم طلعت زكريا، وبدأ عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نقل الخبر عبر صفحاتهم، دون التأكد من صحته.

وأكد “زكريا”، في تصريحات خاصة له، أن ما تردد ما هو إلا شائعات سخيفة، تعود عليها طوال السنوات الماضية بشكل كبير، موضحًا أنه يتواجد في منزله وحالته الصحية جيدة.

وأعرب الفنان طلعت زكريا عن دهشته من مروجي هذه الشائعات متسائلاً عن الاستفادة التي تعود عليهم من وراء ترويجها، مشددًا على أن أبلغ رد على هؤلاء هو الاستمرار في تقديم أعمال فنية.

وكشف “زكريا”، أنه بصدد الإعلان عن عمل سينمائي كبير يحضر له طوال الفترة الماضية، وقد توصل مؤخرًا لاتفاق مع جهة إنتاج خليجية لتقديم العمل، فضلا عن تحضيره لعمل مسرحي جديد على غرار مسرحيته الأخيرة “ليلة مع المرحوم”، التي عرضها بالمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الماضية مع المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، والنجم الكبير حسن يوسف.

وينتظر طلعت زكريا، طرح أحدث أعماله الفنية “الموقف”، والذي سيشارك من خلاله كضيف شرف بجانب مجموعة من نجوم السينما الشباب.