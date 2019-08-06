أول ظهور لوالدة حلا الترك بعد خلع الحجاب – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت منى السابر والدة الفنانة حلا الترك متابعيها، عبر حسابها الرسمي على “إنستقرام”، بأول ظهور لها بعدما قررت خلع الحجاب، عقب قرار ابنتها باستكمال حياتها مع والدها والابتعاد عنها.

وظهرت منى السابر في الصور بجوار إحدى صديقاتها، والتي قالت عنها: “بعض الأصدقاء نعمة من الله فحافظوا عليها لأنه نحن في زمن كثرت الوجوه المزيفة والنوايا الخبيثة”.

يشار إلى أن والدة حلا الترك، لم تعلق على قرار ابنتها بالانتقال للاستقرار في منزل والدها المنتج محمد الترك، وزوجته المطربة المغربية دنيا بطمة.

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جدير بالذكر أن دنيا بطمة كانت قد علقت على السبب الذي جعل “حلا” تتخذ هذا القرار، قائلة إنها لا تتدخل في الأمور العائلية، ولا تحب أن تشارك الجمهور عبر “السوشيال ميديا” بأمور شخصية.

واستغلت “دنيا” شهر رمضان الماضي، وطلبت السماح من أولاد زوجها عما بدر منها وإن كانت قد أساءت لهم خلال الفترة الماضية، وذلك لكي تنهي الخلافات التي دارت بينها وبين حلا الترك.