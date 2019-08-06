بالصور- ريهانا تجذب الأنظار بإطلالتها الوردية المذهلة

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Aug 06, 2019
رصدت عدسات الكاميرات النجمة العالمية ريهانا وهي تستمع بوقتها في مهرجان Crop Over في مسقط رأسها في باربادوس.
وجذبت ريهانا الانظار بالتصميم الذي إرتدته لهذه المناسبة، حيث اختارت ثوباً وردياً مغطى بالريش وذلك في ختام احتفالات “Crop Over”، حيث تحرص دائماً على حضور جزءًا من هذه الإحتفالات التقليدية والتي توافق في نهاية موسم قصب السكر.
نذكر ان مجلة “فوربس” كانت قد صنفت ريهانا أثرى مغنية في العالم مع ثروة مقدّرة بنحو 600 مليون دولار.
ويأتي الجزء الأكبر من ثروة ريهانا من جولاتها ومبيعات ألبوماتها. وتملك الفنانة أيضاً ماركة الملابس الداخلية “سافدج اكس فنتي”.
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