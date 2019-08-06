محمد رمضان ينافس بـفيلم جديد في عيد الأضحى

يستعد النجم محمد رمضان، للمنافسة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل بفيلمه الجديد "الكنز 2".

ونشر رمضان، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة له من كواليس الفيلم وعلق عليها: "عندما تجتمع الشجاعة والذكاء في رجل واحد فهو علي الزيبق".

وأعلن رمضان، خوض السباق وسيكون هذا الجزء الأخير من الفيلم، بعدما طرح الكنز الجزء الأول الفترة الماضية، وحقق نجاحا في دور العرض السينمائي.

"الكنز 2" من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج شريف عرفة، ويشارك في البطولة محمد سعد وروبي وأحمد رزق وهاني عادل وهيثم أحمد زكي وأمينة خليل.

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