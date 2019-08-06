الوليد الحلاني يستعدّ لطرح أغنية جديدة بعنوان "اشتاقتلك"

يستعد الفنان اللبناني الشاب الوليد الحلاني لطرح عمل غنائي جديد خلال عيد الأضحى المبارك. تحمل الأغنية الجديدة عنوان “اشتاقتلك” من ألحان عادل العراقي، ويُقدم خلالها للمرة الأولى اللهجة العراقية. وكشف الوليد أن أغنيته المقبلة بمثابة هدية لجمهوره لمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" فيديو كشف خلاله عن موعد صدور عمله الغنائي الجديد. Advertisements قد يهمك ايضاً: عاصي الحلاني يغني هلا "بالخميس" وابنه يرد بالموسيقى الوليد الحلاني يحصد إعجاب متابعيه بسبب سيارته الجديدة

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