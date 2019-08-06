الساحل الشمالي يتزين لاستقبال جينيفر لوبيز

تنتظر مدينة الساحل الشمالي، النجمة العالمية جينيفر لوبيز، لإحياء حفلها في إحدى المنتجعات الجمعة 9 آب/أغسطس الجاري، وذلك بعد نجاح حفلتي الموسيقار العالمي ياني ومغني الراب الأميركي راس، تحت شعار "نجوم العالم على أرض مصر".

وقالت "لوبيز" "هذه أولى حفلاتي في مصر وأول زيارتي لها، لذا فأنا أتطلع لهذه الزيارة بشدة، وسعيدة لأنها ضمن جولتي الغنائية العالمية والتي ستشهد احتفالي بعيد ميلادي الـ50 وهو ما يعني عيد ميلادي هذا العام سيكون مميزا للغاية، واخترت أن أجعله عنوانا لجولتي التي تأتي بعد غياب 6 أعوام، حيث تحمل الجولة اسم "It,s My Party" أو "إنها حفلتى".

وتصطحب «لوبيز» إلى مصر فريق عملها المكون من 80 شخصا، فجميعهم يتطلعون لأجواء مصر الساحرة وللتمتع بمياهها وسواحلها الرائعة، فوجودهم ضروري لإمتاع الجماهير المصرية وتقديم العروض بشكل جيد، كما تأتي النجمة العالمية أولادها التوأم ماكس وإيما «11 سنة» وخطيبها رودريجز وابنتيه إيلا «11 عاما» ونتاشا «15 عاما» للاستمتاع بالشواطئ المصرية الجميلة.

وتم تقسيم التذاكر إلى 3 فئات، الأولى للواقفين فقط، وسعرها 1350 جنيها، والثانية في الدائرة الذهبية، ويصل سعرها لـ2000 جنيها، والثالثة والأخيرة وهي منطقة VIP وسعرها 3500 جنيها، وتغني جينيفر عددا كبيرا من أغانيها المختلفة والمميزة خلال الحفل المنتظر أن يشهد تواجدا جماهيريا ضخما.

وكان الموسيقار العالمي ياني افتتح سلسلة حفلات نجوم العالم بمدينة الساحل الشمالي، حيث أحيا حفلا ضحما في ماونتن فيو الساحل الشمالي، وقدم خلال الحفل ياني مقطوعاته الموسيقية القديمة والحديثة، ومن أشهر مؤلفاته: "Thirst for Life، وOur Days، وCan’t Wait، وWhat You Get"، وهذه ليست المرة الأولى التي يُحيي فيها ياني حفلا في مصر، إذ أقام حفلا موسيقيا، في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015 في الأهرامات.

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كما ألهب مغني الراب الأميركي راس Russ أجواء أولى حفلاته الغنائية في مصر، عبر سهرة جماهيرية تخطى حضورها حاجز ال 10 آلاف شخص، الجمعة 2 آب/أغسطس، في قلب مدينة العلمين الجديدة، حيث تمكن راس من ري عطش آلاف الحضور ممن ظلوا في انتاره لأكثر من ثلاث ساعات قبيل انطلاق صافرة البداية، وامتنع هو عن الظهور على المسرح حتى يطمئن على دخول كافة الحضور ممن تزاحموا أمام أبواب الحفل مما أخر من موعد افتتاح الحفل المقرر لأكثر من ساعة زمن، ليعوضهم بتوليفة غنائية منوأشهر أغنياته، مزجها بالأداء الغنائي المتفاعل معهم والكثير من الألعاب النارية التي ظلت تفاجئ الجمهور وسط كل أغنية، واختلطت أرواح العصرية في موسيقى وأغنيات راس مع القيمة التاريخية العظيمة لروح الفراعنة، عبر تميز مكان الحفل بطابع فرعوني بالاتكال على إحاطة خشبة المسرح بأربعة تماثيل للآلهة الفرعونية المصرية القديمة، يترأسهم تمثال الإله أنوبيس

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