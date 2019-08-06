تامر حسين يطالب بالتبرع لمعهد الأورام بعد الحادث الإرهابي

طالب الشاعر تامر حسين، جمهوره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالتبرع لمعهد الأورام بعد الحادث الأليم الذي وقع أمس. وكتب "حسين": "لو كل واحد فينا اتبرع بـ١٠٠ فقط لمعهد الأورام هتفرق كتير جداً وربنا يبارك لكل مقتدر إمكانياته يدفع أكتر". يذكر أن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، أعلن عن ارتفاع أعداد وفيات حادث معهد الأورام إلى 20 حالة وفاة، و32 مصابًا، مشيرا إلى الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع الحادث. Advertisements قد يهمك ايضاً: "هاني شاكر" يؤكد أن حادث معهد الأورام الإرهابي تجاوز كل الحدود الإنسانية عبدالباقي يتبرع بإيرادات "جريما في المعادي" لمعهد الأورام

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