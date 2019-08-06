عمر مصطفى متولي يحيي الذكرى التاسعة عشر لوفاة والده

شارك الفنان عمر مصطفى متولي، جمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، في إحياء الذكرى التاسعة عشر لوفاة والده.

ونشر عمر مجموعة صور عائلية تجمعه بوالده وعلق عليها: "أبويا كان رجل مستور وكريم لدرجة كبيرة، ولم يترك لهم أموالا بعد وفاته، ولكن ترك لهم حب الناس والسيرة الطيبة، وان ذلك بالنسبة له وأفضل ميراث للأبناء".

وتابع: "مش هعرف أوصف الصدق والحب اللي بشوفه ف عيون الناس لما بيعرفو إنه أبويا، ولا الإجماع على إنه كان إنسان جميل من كل الناس (إجماع مبيحصلش حتي علي النجوم الكبار!!!).

وأضاف: "ولا في وقت أحكي آد إيه الميراث ده فادني أكتر من اي فلوس كان هيسيبها .. كل اللي اعرفه إنه واحشني أوي وإن النهارده ذكرى وفاته، من فضلكم اقرأوا الفاتحة لابويا".

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يشار إلى أن مصطفى متولي رحل عن عالمنا يوم 5 أغسطس عام 2000، وقدم خلال مشواره الفني العديد من الأعمال خاصة مع الفنان عادل إمام ومنها "رسالة إلى الولي" و"بخيت وعديلة" و"المنسي" و"الأرهابي" إلى جانب مسرحيات "الواد سيد الشغال" و "بودي جارد" و"الزعيم".

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