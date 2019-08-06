رامي صبري يسخر من محمود العسيلي خلال حفله في الساحل

تألق النجم رامي صبري، في حفله الغنائي في الساحل الشمالي، واحتفل بطرح ألبومه الغنائي الجديد "فارق معاك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أثناء طلب أحد حضور الحفل التقاط صورة مع رامي صبري، فلبى الأخير طلبه والتقط الصورة بنفسه، وبعدها قال: "جامد أنت يعني؟.. معاك واسطة؟"، ليعيد الهاتف لصاحبه، وسط ضحكات الحضور.

وأعاد ذلك المقطع إلى الأذهان، واقعة الفنان محمود العسيلي، والتي أثارت جدلا واسعا بعد رفضه التقاط صورة مع أحد محبيه، خلال إحدى حفلاته.

يذكر أن رامي صبري طرح ألبومه الجديد "فارق معاك"، ومن إنتاج "نجوم ريكوردز"، منذ أيام ويضم الألبوم، 12 أغنية، هي: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنساني"، و"قولت اللي عندي"، و"هو في كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبي"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمي"، و"فارق معاك".

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