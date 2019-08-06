وفاة حفيدة أسمهان.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفيت الأميرة سهى رياض جنبلاط، حفيدة النجمة السورية الراحلة آمال الأطرش الشهيرة بـ «أسمهان».

الأميرة الراحلة هي ابنة الأميرة كاميليا حسن الأطرش، و الأخيرة هي الابنة الوحيدة لأسمهان من زوجها،، الأمير حسن الاطرش.

خبر وفاة الأميرة سهى، احزن الكثيرين من سكان دير القمر، مكان اقامتها في بيروت، حيث اشتهرت الراحلة بأعمالها الخيرية، وكان منزلها مفتوحاً دائماً للمحتاجين.

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يُذكر أن الفنانة الرحلة أسمهان تزوجت من ابن عمها حسن الأطرش عام 1933، وانتقلت معه إلى جبل الدروز بسوريا، ولكن أضواء الشهرة ظلت تراودها، واكتشفت حملها تزامنًا مع قرار عودتها لمصر، فطلبت من زوجها العودة للقاهرة، لكي تحظى بالرعاية من والدتها خلال فترة الحمل والولادة.

وبعودتها لمصر، حاولت أسمهان، إجهاض جنينها، الذي كاد يقضي على حلمها بالعودة للفن، ولكن والدتها حذرتها من العواقب، فاستسلمت أسمهان وأكملت حملها، وفي عام 1937، وضعت أسمهان، ابنتها الوحيدة كاميليا، وعادت للجبل بعد شهور تاركة إياها عند والدتها لتكون ذريعة تتحجج بها لتعود للقاهرة مرة أخرى.

وفي عام 1940, وقع الطلاق بين الأمير حسن والأميرة آمال الأطرش، لتعود إلى القاهرة مجددًا، لاستكمال مسيرتها الفنية، ولكن القدر لم يمهلها حيث ماتت بعدها بأربع سنوات، في حادث سيارة وهي في سن 26 عامًا، بحصيلة سينمائية لم تتجاوز الفيلمان: «انتصار الشباب»، عام 1941 و«غرام وانتقام»، عام 1944، الذي صورت جميع مشاهده، باستثناء مشهد النهاية الذي ماتت قبل تصويره، وقام يوسف وهبي بتغيير النهاية بسبب وفاتها.