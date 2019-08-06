خاص- الوليد الحلاني يتألق بالعراقي وهذا ما أثبته

منذ نيله اللقب في برنامج “ديو المشاهير”، بدأ الفنان الشاب الوليد الحلاني مسيرته الفنية، فلم يتأخر في اصدار الاغنيات، خصوصًا أن الأغنية الاولى التي جاءت بعنوان “عم يسألوا” من كلمات عبير ابوسماعيل، الحان حسن عيسى، وتوزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، أطلقها له والده فارس الاغنية العربية عاصي الحلاني يوم تتويجه باللقب، وصورت لاحقًا على طريقة الفيديو كليب تحت اشراف المخرج عادل سرحان.

بعد “عم يسألوا”، طرح الوليد اغنية ثانية بعنوان “قلي بحبك”، من كلمات مصطفى الشاعر، الحان جان صليبا وتوزيع ناصر الاسعد، كما تعاون مع المخرج عبدالله غانم في الفيديو كليب الخاص بها. وقد لاقت الاغنيتان نجاحًا كبيرًا ونسبة استماع ومشاهدة عالية على قناة الوليد عبر موقع “يوتيوب”.

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منذ ساعات قليلة، طرح الوليد الحلاني اغنيته الثالثة، بعنوان “اشتاقيتلك”، من كلمات وألحان عادل العراقي وتوزيع طوني سابا وماستر محمد المقهور. والفارق هذه المرة أن الاغنية ليست باللهجة اللبنانية كسابقاتها، انما اختار الحلاني التغيير هذه المرة طارحًا اغنيته باللهجة العراقية، حيث غلب عليها الطابع الهادئ والرومانسي بعكس الاغنيتين السابقتين، ما اثبت ان الوليد فنان بكل ما للكلمة من معنى وقادر على الغناء باحترافية بكل اللهجات.

في المقابل، يصوّر الوليد الحلاني اليوم اغنيته هذه على طريقة الفيديو كليب، حيث سيتعاون من جديد مع المخرج عادل سرحان، الا انه لم يتم الكشف عن تفاصيل الكليب والقصة التي يطرحها.

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